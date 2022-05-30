Türkiye Gazetesi

DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca; 27 şüpheliye yönelik 12 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa) bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Ankara'da DAEŞ operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da DAEŞ terör örgütü üyesi 22 terörist yakalandı Başkent’te terör örgütü DAEŞ’in çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen 26 Irak uyruklu teröristin 22’si yakalanarak gözaltına alındı.

Ordu’da DAEŞ operasyonu: 7 Iraklı sınır dışı edildi Ordu’da DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Irak uyruklu 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.