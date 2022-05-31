Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Üç yıllık aranın ardından yapılacak kampta 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar masaya yatırılacak, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları ve ekonomi ile dış politika gibi Türkiye’nin gündemindeki önemli başlıklar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak kamp basına kapalı programlarla devam edecek.

Toplantılarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun göç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in enerji fiyatlarındaki artış, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de gıda fiyatlarındaki yükseliş ve yaz dönemine girilmesiyle beraber orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerle ilgili sunum yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, daha önce kendisinden randevu isteyen bazı milletvekilleriyle kampta görüşeceği ifade ediliyor. Görüşmelerde, milletvekilleri sahada karşılaştıkları sorunlar, vatandaşların talepleri ve beklentilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletecek. Erdoğan’ın da milletvekillerini gelişmelerle ilgili bilgilendireceği kaydediliyor. Ayrıca, kampta her bakanın bir masa kurarak, milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştireceği ve talepleri değerlendireceği belirtiliyor. Kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moral ve motivasyonu artırarak, AK Parti kadrolarının yaz aylarında sahada etkili bir çalışma yapması için talimat vereceği aktarılıyor.

AK Parti’de 2023’ün düğmesine basıldı AK Parti yönetimi, gelecek yıl yapılacak seçimler için alarma geçti. Sandık bazlı çalışmalar başlatıldı, eksiklikler masaya yatırıldı, her il farklı strateji uygulayacak.