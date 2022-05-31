Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), İsrail ve Mısır gibi Orta Doğu ülkeleri ile son dönemde karşılıklı ziyaretler yoğunlaşırken, Türkiye’den bu ülkelere üst düzey tarihî ziyaretler yapılıyor. 15 yıl sonra Türkiye’den Dışişleri Bakanı seviyesinde İsrail’e resmî ziyaret gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta İsrail’de kritik temaslarda bulundu. Yine, 15 senenin ardından BAE’ye dün Savunma Bakanı düzeyinde resmî bir ziyaret düzenlendi. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Abu Dabi’de muhataplarıyla bir araya geldi. BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından önem taşıyan ziyarette, askerî eğitimde iş birliği, savunma sanayi konusunda birlikte atılacak adımlar masaya yatırıldı.

DOKUZ SENE SONRA İLK SİPARİŞ

Bunların yanı sıra Mısır’a ise dokuz sene sonra bakan seviyesinde ziyaret gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın Kahire’ye gidecek. Bakan Nebati’nin gündeminde, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ve Doğu Akdeniz’de iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi olacak. Mısır bugün, 100 milyonu aşan nüfusu, stratejik ticaret yolları ve enerji yatırımları ile bölgenin en önemli ekonomik aktörlerinden. Mısır’ın, kalabalık nüfusu ile Türkiye için Afrika’da büyük bir ticari pazar olması Türk ihracatçısı için de önem taşıyor.

Son dakika: Bakan Nebati Mısır'a gidiyor! 9 yıl aradan sonra ilk Son dakika: Yeniden diyalog sürecine girilen Mısır ile Türkiye arasında kritik bir görüşme yapılacak. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Mısır'a gideceği öğrenildi. Bu hareket 9 yılın ardından Bakanlık düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması nedeniyle önem taşırken, Nebati'nin Mısır Maliye Bakanı ile de görüşmesi planlanıyor.

Sisi'den ilginç Mursi çıkışı: Onun yanında duruşum Mısır'ın yanında duruşumdu Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır’da 2011 ve 2013’te yaşanan gelişmelere değindi. Sisi, "Sadakat hiç kimseye değil, sadece Allah'a ve bu ülkeyedir. Allah rahmet eylesin, Cumhurbaşkanı Mursi'nin yanında duruşum, Mısır'ın yanında duruşumdu." ifadelerini kullandı.