Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın açıklaması yaptı. Oktay, görüşmede, KKTC'de yürütülen projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmelerin ele alındığını belirterek, bölgede ve dünyada yaşanan dönüşümler ile küresel ekonomide devam eden artçı sarsıntılar ve oluşan fırsatların birlikte değerlendirildiğini aktardı.

"KENDİ KENDİNE YETEN BİR KKTC EKONOMİSİ İSTİYORUZ"

Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türkü odaklı bir perspektifle yapılması gereken reformların ve yapısal revizelerin masaya yatırıldığını ifade eden Oktay, KKTC'nin istikrar içinde kalkınarak, tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Herkesin, değer üreten ve kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisi istediğinin altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

"Hepimiz, yarının kısa vadeli planlarının değil, orta ve uzun vadeli büyük hedeflerin konuşulduğu, sürdürülebilir yapıda bir Kuzey Kıbrıs istiyoruz. Tıkanan, kilitlenen, çözüm üretmekten uzak karar alma mekanizmaları yerine, esnek ve dinamik bir KKTC vizyonunda hemfikiriz. Hepsinden önemlisi, tüm sorunların üstesinden gelebilecek kudrette, kendi kaderini kendisi tayin etmeye muktedir bir KKTC'nin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda 2001 yılından bu yana ülkemizden KKTC'ye yapılan ekonomik ve mali yardımlar, ortak bir çalışmanın ürünü olan ikili anlaşmalarla düzenlenmektedir."

"4 MİLYAR 250 MİLYON ÖDEME TAHSİS ETTİK"

Oktay, 2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, protokol kapsamında, 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirtti.

Yaşanan enerji sorununu çözmek için 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralini KKTC'ye gönderme kararı aldıklarını kaydeden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki dönemden KKTC turizm sektörü teşvik ödemesinin sürecini de başlatıyoruz. KKTC'de okulların teknik teçhizat, donanım ve tefrişi, Mesarya tarımsal sulama projesi, Lefkoşa 500 Yataklı Devlet Hastanesi ve yapımı devam eden Yeni Girne Hastanesi, Belediyeler ve Köylerin Altyapılarına Katkı Projeleri, Turizm-Sanayi ve Tarım Sektörü Hibe Programları, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Binaları Projesi, Dijital KKTC ve veri merkezi gibi projeler, anlaşma çerçevesinde devam etmektedir. İş birliği protokolünün yegane amacı, KKTC'nin her alanda yapısal olarak güçlendirilmesi ve kendi kendine yetebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasıdır."

"KKTC'DE SUNİ BİR GÜNDEM OLUŞTURULUYOR"

Fuat Oktay, anlaşmanın içerisinden bazı unsurların cımbızlandığı ve art niyetle sorgulandığına vurgu yaparak,"Ne yazık ki bu anlaşma üzerinden KKTC'de suni bir gündem oluşturulduğu görülüyor." dedi.

Tüm bu karalama kampanyalarıyla, anlaşma içeriğinde öngörülen yapısal reformlara ciddi anlamda ihtiyaç olduğu gerçeğinin görmezden gelindiğini belirten Oktay, bu durumun ancak, KKTC'yi hantal bırakmak ve devlet işleyişini felç etmek isteyenlerin beyhude bir çabası olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

"Asıl sorgulanması gereken, iyi yönde değişime karşı çıkan, böyle gelmiş böyle giderci anlayıştır. Sorgulanması gereken, kişisel beklentileri sebebiyle yapısal reformların önünde duranlardır. Bireysel saiklerle KKTC'yi çağın gerisinde bırakma çabası, şehitlerimizin kanlarına ihanet ve gaflettir. İnanmışlık, azim ve kararlılıkla yürümek bizim ortak özelliğimizdir. Biz, Kıbrıs Türkü'nün gerektiğinde canını ortaya koyan, mücahit ruhunu iyi biliyoruz. Ada'daki varlığını, Kıbrıs Rum tarafının mezalimi karşısında bu özelliği sayesinde koruyabilmiştir. Aynı mücadeleci ruhun KKTC'nin kalkındırılması, güçlendirilmesi, çağı yakalamış, sapasağlam bir devlet haline getirilmesi için sergilenmesi gerekir. Bugün de yine iş birliği, fikir birliği içinde, gönül birliği içindeyiz. Bu birliktelik isimlerin, kişilerin, makamların değil milletimizin bir ve beraber oluşundandır. Bu sebeple de ezelidir, ebedi kalacaktır."

MARAŞ MESELESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türk tarafı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin çağrısı doğrultusunda gerçekleşen son gayrı resmi görüşmesinde, ayakları yere basan, Ada'daki iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan bir vizyon ortaya koymuştur." dedi. Oktay, bu vizyona Türkiye olarak tam destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Maraş'ın ekonomi, turizm ve sosyal hayat anlamında canlandırılması yönünde yürütülen çalışmalarla ilgili de yaklaşımın milim değişmediğini söyleyen Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Tüm çözüm önerilerini reddederek, Maraş'ın Ada'yla bütünleşmesini yıllardır engelleyenlerin, KKTC'nin burada yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili tek bir söz söyleme hakkı yoktur. KKTC makamlarının da defaatle vurguladığı üzere Maraş'ta atılacak tüm adımlarda, mülk sahiplerinin hakları gözetilecektir. Bunlara ek olarak, Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetlerine KKTC'den gösterilen haklı tepkileri kuvvetle destekliyoruz. Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de Kıbrıs Türk halkının eşit hakları ve meşru çıkarları vardır. Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir. Tüm bu alanlardaki çalışmalarımızı KKTC ile samimiyet ve kardeşlik temelinde, dayanışma ve eş güdüm içinde sürdüreceğiz. Çözüm odaklı, Kıbrıs Türkünü ve Türkiye-KKTC gönüldaşlığını gözeten bir anlayışla KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz."

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'DEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Üstel de Başbakan olarak hükümetin ilk yurt dışı ziyaretini ana vatan Türkiye'ye gerçekleştirmesinden büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, kendilerini Ankara'ya davet eden Oktay'a teşekkür etti.

Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki '2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü' 14 Nisan 2022 tarihinde imzalanmıştır. KKTC'nin ekonomik kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olan bu anlaşmadaki hususların en erken zamanda hayata geçirilmesi için hükümetimiz azami tüm gayreti gösterecektir." dedi.

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile anlaşmanın hazırlanmasına katkı yapan tüm yetkililere teşekkür etti.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve salgının sebep olduğu sıkıntıların tüm ülkeleri olduğu gibi KKTC'yi de olumsuz etkilediğinin altını çizen Üstel, KKTC ekonomisinin daraldığını, mali gelirlerin de azaldığını söyledi.

Üstel, bu zor günlerde, geçmişte olduğu gibi, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu, Kıbrıs Türk halkına yönelik katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurguladı.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

"KKTC ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi amacıyla bu yıl da 2022 yılı için imzalanan anlaşmayla Kıbrıs Türk halkının yaşam standartlarının daha ileriye götürülebilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi için gerekli imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlarla hükümetimiz, ülkemizde yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara karşın, halkımızın refah ve mutluluğunu artırma hedefiyle başta yapısal sorunları aşmaya yönelik ihtiyaç duyulan somut adımları atacak ve devam etmekte olan ekonomik reform ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edecektir. Ana vatanımızdan aldığımız maddi ve manevi destek ile Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğunu sağlamak sorumluluğuyla, ülkemizde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturarak mali gelirlerimizi artırarak harcamalarımızı azaltmaya yönelik gerekli düzenlemelerin yıl sonuna kadar süratle tamamlanması ve Kıbrıs Türk halkına daha iyi yaşam şartları sağlanması planlanmaktadır."

Fuat Oktay açıkladı: Türkiye'nin yapay zekâda yol haritası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de oluşturduğumuz büyük verinin işlenerek değer üretilmesi sağlanacak. Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: 5 bin 64 personel alımı yapılacak! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dünya Su Günü” münasebetiyle düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.