Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 01.06.2022 tarihinde yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürüldüğü bildirildi.