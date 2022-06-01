Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin 111'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti. Bakan Akar, kurulduğu günden bugüne kadar nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla asil milletinin daima gurur kaynağı olan Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun yıl dönümünü kutladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini sağlayan en önemli unsurlardan birini hava kuvvetleri olarak nitelendiren Akar "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, semaların korunmasından terörle mücadele harekatına, Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin savunulmasından insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda elde edilen başarılarda büyük pay sahibi" dedi.

TEMASLAR OLUMLU BİR HAVADA GEÇTİ

Hulusi Akar, dünyanın en eski, köklü unsurları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetlerinin çağına ayak uyduran önemli bir güç olduğunu dile getirdi. ABD'den tedarik süreci devam eden F-16 uçaklarına ilişkin de Akar, şunları söyledi: Blok 70 Viperlerin tedariki ve diğer uçaklarımızın modernizasyonu için belli bir prosedür içinde çalışmalarımızı yaptık. Müttefikimiz ABD'nin de bu konuda Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Kolektif savunma ve birlikte çalışabilirlik bakımından bunun ABD yönetimi tarafından göz ardı edilmeyeceğine inanıyorum. Çünkü bununla ilgili gerek Türkiye'ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda gerekse ABD'ye giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur.



Bu, sadece Türk Hava Kuvvetlerinin değil aynı zaman NATO'nun, Avrupa'nın da konusu. NATO'nun güçlü olması için üyelerinin tek tek güçlü olması gerekir. Bu güç kavramı içinde de en önemli unsur hava unsuru. Bu hava unsurunun da mutlaka güçlenmesi lazım. Bunun da ABD yönetimi tarafından göz ardı edilmeyeceğine inanıyorum.

Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali: TSK her türlü göreve hazır Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, güneyindeki terörist varlığını kabul etmeyeceğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç, silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstün moral, motivasyon ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda azimli, kararlı ve muktedirdir." dedi.

Bakan Akar’dan sığınmacı açıklaması: BM kriterlerine uygun dönüş için çaba gösteriliyor Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış Töreni’nde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; “Mehmetçik, ‘hudut namustur’ anlayışla gece-gündüz demeden mücadelesini büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla sürdürüyor” dedi. Sığınmacılarla ilgili açıklamada bulunan Akar; "Sığınmacıların gönüllü ve saygın şekilde dönmeleri için gerekli şartların oluşmasına yönelik her türlü çaba ülkemiz tarafından gösterilmektedir" dedi.