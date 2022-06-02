Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde sivilleri hedef almasının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

YPG SALDIRISINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivilleri hedef almış, ilçe merkezine yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Abyad yakınlarında bulunan terör örgütüne ait mevzileri havan ve top atışları vurdu.

SMO, terör örgütünün güvenli bölgelere yapılan her saldırıya güçlü şekilde yanıt verileceğini vurguladı.

SMO'dan PKK’ya şafak baskını TSK tarafından eğitilen Suriye Millî Ordusu (SMO), sızma harekâtıyla PKK'nın birçok kritik noktasını yerle bir etti.

SMO bileşenlerinden Tel Abyad ilçesinde 'koordinasyon' toplantısı Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenleri, Barış Pınar Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen bölgelerde askeri gruplar arasındaki iletişimi ve sahadaki güvenliği daha da güçlendirmek için Tel Abyad ilçesinde bir araya geldi.