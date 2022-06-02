Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş’te temaslarına devam ediyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Akar, daha sonra Başbakanlığa geçerek, Romanya Başbakanı Nicolae lonel Ciuca ile bir araya geldi.

BAKAN AKAR MONTRÖ REJİMİNİN KORUNMASINI VURGULADI

İkili ve bölgesel savunma güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alındığı ve olumlu, yapıcı geçen görüşmede Akar, İki ülke arasında askeri eğitim iş birliği alanlarındaki faaliyetlerin artarak devam etmesinin gerekliliğini ifade etti. Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Romanya’nın Avrupa güvenliğine sunduğu katkılara dikkat çeken Akar, Karadeniz’de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde barış ve istikrar ile Montrö rejiminin korunmasına vurgu yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilan edilmesi, insani yardımların devam etmesi ve gerginliğin azaltılmasının önemi vurgulayan Akar, terör örgütü FETÖ ile mücadelede destek ve iş birliğinin öneminin altı çizdi.



Bakan Akar’ın yeni görevinden dolayı tebrik ettiği Ciuca da Milli Savunma Bakanı Akar’ı Romanya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.

Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: ABD'nin ihtiyacımızı karşılayacağına inanıyoruz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedarikine yönelik görüşmelerde ABD ile olumlu havanın olduğunu belirtti. Akar "F-16, sadece Türk Hava Kuvvetlerinin değil aynı zaman NATO'nun, Avrupa'nın da konusu. NATO'nun güçlü olması için üyelerinin tek tek güçlü olması gerekir" dedi.

Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali: TSK her türlü göreve hazır Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, güneyindeki terörist varlığını kabul etmeyeceğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç, silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstün moral, motivasyon ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda azimli, kararlı ve muktedirdir." dedi.