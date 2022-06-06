Türkiye Gazetesi

Kahraman komandolarımız terörle mücadelede operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hael getirilmesinin ardından 11 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Pençe-Kilit, Pençe-Şimşek, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütü mensupları ve inlerine adeta darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde düzenlenen operasyonla 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek"

MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit operasyonunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB:"Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK'YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.