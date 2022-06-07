Türkiye Gazetesi

FETÖ ve DEAŞ terör örgütü ile mücadelede operasyonlar tüm hızıyla devam ederken terörist tek tek tespit edilerek operasyonlarla yakalanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında 3'ü görevde, 9'u ihraç edilmiş öğretmen ve 5'i ihraç edilmiş kamu personeli 17 şüphelinin FETÖ mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

Yine yürütülen soruşturmalar kapsamında Irak uyruklu 7 şüphelinin de DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edildi. Toplam 24 şüpheli hakkında bugünden itibaren Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FETÖ operasyonunda resmen hazine ele geçirildi: Külçe külçe gümüş ve altın Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda döviz ile külçe altın ve gümüşler ele geçirildi.

Ankara merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı kararı FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 42 eski mülki idare amiri hakkında Ankara merkezli 23 ilde gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 26 ilde 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Öte yandan FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan 26'ncı operasyon çerçevesinde bin 646 kişinin tutuklandığı öğrenildi.