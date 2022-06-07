Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney sınırına güvenli bölge oluşturmak için yeni bir safhaya geçildiğini duyurarak Suriye’ye yeni operasyon sinyali vermişti. Yeni operasyon sinyali sonrasında Erdoğan hedefteki iki bölgeyi açıklayarak “Tel Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan’ın Suriye’ye operasyon sinyali sonrasında bölgede hareketlilik başladı.

SURİYE’YE OPERASYON HANGİ BÖLGEYE OLACAK?

Suriye'ye düzenlenecek olası operasyonun Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden başlayabileceğini ifade eden TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Çok saldırı alınan bir yer. Buraların ilk etapta kontrol altına alınabileceğini düşünüyorum. Boşalan alanlara Suriyeli sivillerin, gerçek toprak sahiplerinin dönerek sahip çıkağını tahmin ediyorum. Ayn el-Arab bölgesi de bizim çok konuştuğumuz bir bölge. Buraya da yakın zamanda Mehmetçik bir harekat düzenledi ancak temizlik bitmedi. Etki bıraktı fakat Mehmetçik buraya girerek terörü temizler. Irak sınırına kadar bu harekatın devam etmesi kaçınılmaz" açıklamasını yaptı.

SMO'DAN YENİ HAREKATA DESTEK

Harekat sinyalinin verilmesinin ardından Türk ordusuna binlerce savaşçıyla destek vereceğini açıklayan Suriye Milli Ordusu (SMO), tatbikatlara başladı. TSK ile birlikte hareket edecek olan SMO unsurları, Tel Rıfat ve Münbiç kentleri ile kırsalındaki bölgelere yakın noktalardaki cephe hatlarını güçlendirdi. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken dünyanın gözü Türkiye’de. Dünya basını Suriye’ye yeni harekat sinyalini sayfalarına taşıdı.

ARAP MEDYASINDA SURİYE OPERASYONU

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İranlı kuvvetlerin Halep'in kuzeyindeki Nubl ve el-Zehraa bölgelerindeki operasyon alanlarının Türk ordusu ve Suriye Ulusal Ordusu'nun kullandığı Tel Rıfat şehrine yakınlığı nedeniyle, Türk askeri operasyonunun Suriye'nin kuzeyinde başlamasından korktuğunu ifade etti.

İRAN VARLIĞINA DİKKAT ÇEKTİLER

Suriye Ulusal Ordu sözcüsü Binbaşı Youssef Hammoud, “Bölgedeki İran varlığı, Tel Rıfat şehri ve çevresinde İran milislerinin kaleleri olduğunu iddia ettikleri Nubl ve Zehraa şehirlerinde yoğunlaşıyor” ifadelerinde bulundu.

ALJEEZARA ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ TAŞIDI

Aljeezara ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yer verdi: “Güney sınırımız boyunca 30 km'lik bir güvenlik bölgesi oluşturmak için bir adım daha atıyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz”

AVRUPA BASININDAN OPERASYON YORUMU

France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü, Suriye'de teröristleri hedef alacağını söylediği bir askeri harekat tehdidini yinelediğini vurguladı. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyindeki iki şehre atıfta bulunarak, "Güney sınırımız boyunca 30 kilometrelik bir güvenlik bölgesi kurmak için bir adım daha atıyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i temizleyeceğiz." dedi.

Washington Post, Erdoğan'ın sınır bölgesinde uzun zamandır aranan bir tampon bölge oluşturmak için büyük bir askeri operasyon planladığını söyledi. Analistler, Erdoğan'ın muhtemelen Suriye'de bir operasyon yapılmasını sağlayan hem uluslararası hem de yerel koşulların bir araya geldiğini gördüğünü belirtti.