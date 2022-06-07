Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi.

ADIYAMAN'DA TERÖRİSTLERE AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kırsalda yaptığı arama tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü bir uzun namlulu silah, 8 şarjör, 211 mermi, 2 büyük tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

Teröre bir pençe daha! 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.