Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya gör, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili olarak da Bakan Akar tarafından bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

GIDA KRİZİ VE TERÖR

Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı.

Gıda krizi konusunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde durulan görüşmede ayrıca Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili olarak da Bakan Akar tarafından bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Akar ayrıca bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereğini hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara’da: Gündem gıda krizi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi.

Tüm gözler bölgede: Hazırlıklar neredeyse tamam! Türkiye’nin Suriye operasyonu öncesinde dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin güneyini işaret ederek “Tel Rıfat ve Münbiç’i teröristlerden temizleyeceğiz” açıklamasından sonrası bölgede sıcak dakikalar yaşanırken dünya basınında Suriye’ye yeni harekat sinyali yankı uyandırdı.

Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon öncesi önemli mesaj: Terörist neredeyse hedef orası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'ye yeni harekat hazırlığına ilişkin net mesajlar verdi. Bakan Akar, 'Kimse karşımıza çıkmasın, engel olmaya kalkmasın' dedi.

Türkiye’nin PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Rusya’dan kritik hamle: Suriye sınırına asker ve füze yağdırıyor Türkiye’nin Suriye’de bulunan terör örgütü PKK’ya yapacağı operasyona itiraz eden Rusya harekete geçti. Sınırda hazırlıklar yapmaya başlayan Rus ordusu, Nusaybin'in karşısında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Kamışlı Havaalanı'na Pantsir-S1 kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi yerleştirdi. Bölgede tansiyon yükselirken Türkiye’nin hedefinde olan bölgelerde asker sayısının artması dikkat çekti.