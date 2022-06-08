Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin ana gündem maddesi Suriye’ye yapılması planlanan muhtemel operasyon oldu. Erdoğan’ın operasyon konusunda MHP lideri Bahçeli’yi bilgilendirdiği ifade edildi. Toplantıda, İsveç-Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunun da gündeme geldiği, Erdoğan’ın Bahçeli’yi İsveç ve Finlandiya heyetiyle yapılan görüşmeler konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Bunların yanı sıra, enflasyonla mücadele başta olmak üzere dar ve sabit gelirlileri rahatlatmak için atılan adımlar ve önümüzdeki süreçte devreye alınacak ekonomik tedbirlere ilişkin yürütülen çalışmaların da masaya yatırıldığı öğrenildi.

Bahçeli'den '6'lı masa' tepkisi: Hepsi ayağımızın altında paspastır MHP lider Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısından önemli açıklamalarda bulundu. Anket şirketlerine tepki gösteren Bahçeli, "Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Biz anketlere değil, yurdumun tertemiz insanlarına bakıyoruz." dedi. 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının yuvarlak masa toplantılarına da tepki gösteren Bahçeli, "6'lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa hezimetin masası, zilletin mayalandığı masadır." ifadelerini kullandı.