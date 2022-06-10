Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tuşba ilçesinde saat 09.02'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Balcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz olay anından hemen sonra ilgili bölgede çalışmaya başladı. Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor."

PEŞ PEŞE DEPREMLER PANİK OLUŞTURDU

Depremin 6,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Depremden 5 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 09.07'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,8, derinliği 16,45 kilometre olarak ölçüldü. Bölgede artçı sarsıntılar meydana geliyor.

Van’da 20 dakikada 4.5 ile 2.0 büyüklüğünde olmak üzere art arda gelen 6 ayrı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Van depreminde cezaevinden kaçmıştı, 12 sene sonra yakalandı 12 sene önce Van'da meydana gelen depremde cezaevinden firar eden adam tekrar Van'a gelince yakayı ele verdi.

MSB'den Van depremi açıklaması: Yaraların sarılması için her türlü göreve hazırız Milli Savunma Bakanlığı İran'ın Khoy şehrinde gerçekleşen ve Van'da şiddetli bir şekilde hissedilen depremle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık açıklamasında, "TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!" dedi.

Van depreminde firar etti, 5 yıl sonra yakalandı Van'da depremde hasar gören cezaevinden kaçan mahkum, 5 yıl sonra yakalandı.