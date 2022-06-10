Türkiye Gazetesi

İtalya'nın Lucca kentinden dün Treviso’ya gitmek üzere havalanan ve içerisinde 6 yolcu ile 1 pilotun bulunduğu Augusta Koala AW119 tipi helikopter, Modena civarında radardan kayboldu. Kaybolan helikopteri arama çalışmaları devam ederken, helikopterdeki yolculardan 4'ünün Türk olduğu belirtildi.

Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde kaybolduğu belirtilen helikopteri arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilirken, çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Helikopterde biri İtalyan pilot, 4'ü Türk ve ikisi Lübnanlı olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.

İtalyan basınından aktarılan son dakika haberine göre; pilota ait olduğu düşünülen telefona ait sinyal tespit edildi.

ECZACIBAŞI'DAN AÇIKLAMA

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya’da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır" ifadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya’da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya’daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız."

SÖZCÜ BİLGİÇ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Konuya dair yazılı açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasını temenni ettiklerini söyleyen Bilgiç, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini kaydetti.

Ekipler harekete geçti: 'Kocaeli'de helikopter düştü' iddiası asılsız çıktı Kocaeli’de helikopter düştüğüne dair ihbar yapıldı. Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.