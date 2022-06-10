Türkiye Gazetesi

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi. Teklif, görüşmelerin sonunda kabul edildi.

Böylelikle 2029 yılına kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışacaklar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir.

Ayrıca her bir sağlık tesisine ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

EK ÖDEME TAVAN ORANLARI ARTIYOR

Tabip ve diş hekimlerine 375 KHK ile belirlenen tutar kadar sabit ek ödeme yapılabilmesi için yüzde 180 oranı yüzde 265 olarak artırılıyor. SGK güvencesi olmayan vatandaşların borçlarının 5 bin lira altında olması halinde terkin edilecek.

Üniversite personeli ve Adli Tıp Kurumu ek ödeme tutarı merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Sağlık Hizmetlerine yönelik kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atama ile yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesi TBMM komisyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl sosyal medyada artan dezenformasyonun engellenmesine yönelik bir çalışmanın gerekliliğine dikkat çekmiş ve hemen arkasından konuyla ilgili çalışmalar başlamıştı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Adalet Komisyonu'nda başlandı.

Müsilaj ve imar düzenlemeleri komisyondan geçti Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Komisyon toplanıyor: 3600 ek göstergede 2 milyon emekliyi ilgilendiren talep Milyonlarca memur ve memur emeklisi, gözünü 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan üçüncü toplantısına çevirdi. Memur-Sen, bu toplantıda göstergesizlere ek gösterge verilmesini ve düşük ek göstergelerin yükseltilmesini talep edecek.