Türkiye Gazetesi

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımlarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘örgüte yardım’ iddialarıyla 23 Nisan 2019'de gözaltına alınmış ve 8 Temmuz 2019’da görülen duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Ardından, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak’ ve ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlamasıyla yargılanan Uzun beraat etti.

RÜTBELERİ GERİ ALINACAK

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 35. madde doğrultusunda soruşturma yürütülen emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un rütbelerinin 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla geri alınmasına karar verildi.

Kararın tebliğ edilmesi ile Uzun’un polis kimliği ve silahının da geri alınacağı belirtildi.

Rütbeleri sökülmüş 19 emniyet müdür hakkında gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1. sınıf emniyet müdürü 19 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.