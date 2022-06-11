Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu. "Bizim yalan ile işimiz olmaz, biz hep somut icraat ile konuşuruz" diyen Erdoğan, "Van'a 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçe ile eğitimde 9.682 yeni derslik inşa ettik. Sosyal yardımlarda 11 milyar lira tutar ile destek olduk. Sağlıkta 19 hastaneden oluşan 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut inşa ettik. Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık, halen yapımlara devam ediyoruz" dedi.

"DEPREM GECESİ ERDOĞAN BURADAYDI, HADEP NEREDEYDİ?"

"Van'da riskli alanda depreme karşı çalışmalarımız da devam ediyor" diyen Erdoğan, "Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi? Ben Kürdüm diyenler neredeydi? Benim için Kürt kardeşlerimle Türk kardeşlerim arasında bir fark yoktur. Biz herkesi Allah için seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Program kapsamında Van ve Bitlis'te mevcut atık su tesislerini iyileştiriyoruz. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Göl kıyısındaki ahırların tamamını yıktık. Bu ahırları OSB'ye taşıyacağız. Şehrimizin kalkınmasına katkı sunacağız.

VAN'A YAPILAN PROJELER

Amacımız gölün etrafındaki kirli görüntü ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır. Altyapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk. Mavi bayraklı plaj sayısını artıracak çalışmalara devam ediyoruz. 8 millet bahçesi projemiz var. Çatak'ta 15 Temmuz millet bahçesini hizmete sunmuştu. Erciş millet bahçesinin yapımını tamamladık. İnşallah bu çalışmaların artarak devamını diliyorum. Edremit adeta bir yalı kent. Denize nazır bir ilçemiz. Geçmişte Edremit neydi, şimdi ne. Nereden nereye...

Ulaştırma yatırımları kalkınma altyapısının en önemli unsurları arasında geliyor. 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 kilometreye çıkardık. Bunu yapan biziz, Karayolları olarak biz yaptık.

41 KİLOMETRELİK VAN ÇEVRE YOLUNU HİZMETE AÇACAĞIZ

Van Çevreyolunun temelini de biraz sonra buradan yapacağımız canlı bağlantıyla atıyoruz. Bu projeyi çok daha önceden hayata geçirecektik, çeşitli sorunlar nedeniyle bugüne kaldı. Tüm sorunları çözdük ve inşallah 41 kilometrelik Van Çevre Yolunu inşa edip hizmete açacağız.

Erciş Patnos yolunu, Van Hakkari Yüksekova ayrımı yolunu 2024'te, Van Muradiye yolu ile Erciş Muradiye Çaldıran yolunu 2025 yılında tamamlıyoruz. Van Kapıköy arasındaki demiryolunu modernize ettik. Ferit Melen Havalimanını yeniledik. Göl kenarında kurduğumuz gemi inşaat tesisindeki feribotları işletmeye aldık.

Tarım ve ormanda 4 baraj 5 gölet yaptık. Son 20 yılda inşa ettiğimiz projelerle 370 dekar araziyi sulamaya açtık. Bugün Van'ı bir başka gördüm. Şu anda on binler bu meydanda.

"SİZİN İÇİN FERHAT OLDUK"

İnşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 188 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. 5 içme suyu tesisi inşa ettik. 20 yılda Vanlı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknoloji OSB ve teknoparkı faaliyete geçirdik. Vanlı işverenlerimize toplam 1,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık.

Önümüzdeki dönemde Van'ı daha büyük eser ve hizmetlere kavuşturmayı sürdüreceğiz. Van'a toplam yatırım bedeli 4.1 milyar lirayı bulan yüzlerce eseri hizmete açıyoruz. Van bunlara layık. Biz size aşığız. Neşet Ertaş ne diyor, aşkınan koşan yorulmaz diyor. Biz de aşkınan koşuyor ve yorulmuyoruz.

Sizin için biz Ferhat olduk Ferhat. Siz de Şirin. Ferhat dağları deler mi? Niye, aşk dağları deldirir.

"SİZ SAPKIN İDEOLOJİLERİN MEZESİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIRKEN BİZ YAŞATMA PEŞİNDE OLDUK"

Dünyada Van ahirette iman. Bu söz boşuna söylenmedi. Allah bu dünyada bizi Van'sız öteki dünyada da imansız bırakmasın diyorum. Hepimiz için daha adil, hakkaniyetli, güvenli, müreffeh bir ülkeye sahip olmak istiyor bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye çalışırken biz yaşatma peşinde olduk.

"DİYARBAKIR ANNELERİNİ ZİYARET ETTİLER Mİ?"

Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi? Batılı, demokrasiden bahsedenler Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Onların derdi başka, bizim derdimiz bambaşka. Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bunun hesabını soruyoruz. Biz eğitimiyle sağlığıyla istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Biz ne dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Kendi gövdemizi namlulara siper ettik. Birileri kandan beslenirken Van'daki insanlarımızın kalkınma adımlarından nasibini almalarını istedik.

Ağızlarını her açtıklarında sizlerin kimliğinin istismarını yapanların yakalarına yapışın, silaha sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi kim istedi diye sorun. Masumların kanını dökerek ülkeyi karıştırmayı kim istedi diye sorun. Biz ne yaptıysak sizinle birlikte sizin için yaptık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İHA foto muhabiri İsmail Coşkun'a ödül Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Drone kategorisinde birinciliği İHA foto muhabiri İsmail Coşkun kazandı. Coşkun, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Erdoğan'dan Yunanistan’a net uyarı: Herkes bu milletin neler yapabileceğini görecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak gazetesi tarafından düzenlenen Şehit Mustafa Canbaz Fotoğraf yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Efes 2022 tatbikatına katılacak ülkelere, çağrıda bulunup vazgeçirmeye çalıştığını söyledi. Yunanistan'a gözdağı veren Erdoğan, "Herkes bu milleitn neler yapabileceğini görecek." dedi.