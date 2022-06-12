Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da “Gençlik Buluşması” programına katıldı, gençlerle sohbet etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle sevgiyle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Ben Van’a çok geldim gittim.

Bugün 10 binler Van’da gerek meydanda gerek caddelerde dönüşte bile aynı coşku aynı heyecan devam ediyordu. Vanlı kardeşlerime şahsım, partim, milletim adına selam sevgi saygılarımı sunuyorum.

Sözlerimin hemen başında toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldığımız tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"KASIM AYINDA SEÇİM YOK"

Erdoğan: Seçim tarihi belli, önümüzdeki yılın haziranında

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