Türkiye Gazetesi

Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a yapılan net uyarılar sonrası, Yunan hükümetinin Türkiye aleyhinde herhangi bir açıklama yapmama kararı aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde; EFES 2022 tatbikatındayık. Birlikte oradan mesaj verdik. Onlar da anlamış olacaklar ki hemen bir toplantı yaptılar 3'lü. Bir momentum açıkladılar, artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmama kararı almışlar. Söyleyeceklerimizi zaten biz söyledik. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım, seninle mutabakata varacağız. Bundan böyle bir ikimiz konuşalım, tamam. Aradan 15 gün geçti sen gidiyorsun ABD'ye senatoda Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapıyorsun, yemezler Miçotakis yemezler. Üsler kuruldu, ne kurarsınız kurun. Üsler Rusya'ya karşı diyorlar. Ukrayna'nın yanında durabildiniz mi? Bu Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini, sanatını alırsın Batı'nın siyasetine güven olmaz. Bunlar bizi AB'de bile o günden bugüne oyalıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Kasımda yok, hazirana hazırlan Van’da “Gençlik Buluşması” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması geldi. Erdoğan, seçimin 2023 Haziran ayında olacağını belirtip Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bay Kemal kendini oraya hazırla.