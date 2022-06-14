Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama:

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Esenyurt ilçemizde son bir hafta içerisinde (7– 13 Haziran 2022) yapılan denetimlerde; 464 Suriye, 116 Afganistan, 34 Pakistan ve farklı uyruklardan 391 olmak üzere, toplam 1.005 kaçak göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Esenyurt ilçemizden Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilen kaçak göçmen sayısı 3.921 olmuştur. Esenyurt ilçemizde yabancı uyruklu mükelleflere ait işyerlerinin tabela denetimleri kapsamında 920 işletmeye, tabelalarını mevzuata uygun hale getirmeleri için tebligat yapılmış, 853 tabelanın mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca; vergi mükellefiyeti kapsamında 06 Haziran 2022 tarihinde diğer ilçelerimizden takviye edilen 278 vergi denetim personelinin katılımıyla, yabancı uyruklu ve yabancı ortağı bulunan toplam 2.407 işyeri denetlenmiştir. Yapılan denetimlerde vergi mevzuatına aykırılık teşkil eden 51 işyeri ve sigortasız çalıştırılan 112 işçi hakkında 10.390.731 Lira idari para cezası uygulanmıştır. İstanbul’da kaçak göçmenlerin yakalanması, sınırdışı edilmeleri ve işyerlerinin tabi oldukları mevzuat hükümleri uyarınca denetlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.06.2022 – Saat 15.00

Esenyurt'ta evlat dehşeti! Genç kız annesini bıçakladı İstanbul Esenyurt'ta bir anne ile kızı arasında tartışma çıktı. Aynı evde kalan anne ve genç kızın tartışmasında kız mutfaktan aldığı bıçakla annesini yaraladı. Kanlar içinde kalan anne kendini güçlükle dışarı ata anne "Allah rızası için ambulans çağırın" diyerek komşulardan yardım istedi.