Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

NATO Savunma Bakanları, bugün Brüksel’de bir araya gelecek. Millî Savuma Bakanı Hulûsi Akar toplantıda, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan beklenti ve taleplerini gündeme getirecek. Akar ayrıca, mevkidaşlarıyla Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda ikili temaslarda bulunacak.

LİDERLER AY SONU BULUŞACAK

Savunma bakanlarının ardından 28-30 Haziran’da da İspanya’nın başkenti Madrid’te NATO liderler zirvesi yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO’nun 2030 Stratejik Konsepti tanımlaması Madrid’deki zirvenin ana başlıklarını oluşturacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı zirveye, İsveç ve Finlandiya da davetli.

İKİ ÖNCELİKLİ TALEP

Ankara’nın İsveç ve Finlandiya’dan talepleri arasında, terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ bağlantılı kişilerin iadesi ve bu örgütlerle bağlantılı kurum ve derneklerin faaliyetlerinin engellenmesi yer alıyor. Ayrıca bu iki ülkenin Türkiye’ye uyguladığı savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırmaları da Türkiye’nin öncelikli talepleri arasında.

NATO: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endişelerini ciddiye almak zorundayız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Stoltenbeg, bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

NATO Liderler Zirvesi öncesi Berlin’de 5’li zirve: 'Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek' Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin katılımıyla Berlin'de gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıda, Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin meşru haklarından taviz vermeyeceğinin altı çizildiği ifade edildi.