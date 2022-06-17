Türkiye Gazetesi

Yağış yetersizliği, kuraklığın yanında, aşırı otlatma, ormansızlaşma, yanlış/aşırı sulama, toprağın kirlenmesi gibi nedenler dolayısı ile dünyanın birçok bölgesi çölleşme ile karşı karşıya. Küresel ısınmanın artmasıyla beraber birçok ülkede mevsimsel dengesislzikler nedeniyle çölleşme günümüzün en büyük sorunlarından biri haline geldi. Bugün yani 17 Haziran 2022 Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün dolayısı ile mesaj yayımladı. Bakan Kurum, rakam vererek topraklarımızın yüzde 22.5'inin çölleşme riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

İklim değişikliği, çölleşme, küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybı, arazi bozulumu ve kuraklığın çağın en önemli sorunları arasında olduğunu belirten Kurum, bugün küresel arazi kaynakları üzerindeki baskının her zamankinden daha fazla olduğunu ve artarak devam ettiğini dile getirdi.

2 MİLYAR İNSAN ÇÖLLEŞMEDEN ETKİLENİYOR

Hızla artan tüketim seviyelerinin başta toprak olmak üzere, diğer doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığına işaret eden Kurum, "Dünya genelinde, iklim krizi ve yanlış arazi kullanımına bağlı olarak oluşan çölleşme nedeniyle topraklar verimliliğini kaybetmekte, gıda üretimi azalmakta, işsizlik, zorunlu göç ve çeşitli hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Yaklaşık 2 milyara yakın insanın doğrudan çölleşme ve kuraklıktan etkilendiği tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Milyarlarca insanı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen "sessiz felaket" çölleşmeye dikkati çekmek ve arazi tahribatı konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 1994 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 17 Haziran'ı "Dünya Çölleşme ve Kuraklık Günü" ilan ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'TOPRAKLARIMIZIN YÜZDE 22.5'İ RİSK ALTINDA'

"Türkiye, sahip olduğu coğrafi konumu, topografik, klimatik ve toprak özellikleri itibarıyla çölleşme ve kuraklıktan en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Ülke olarak sorumluluğumuzun farkındayız. İklim değişikliğinin artan etkilerini azaltma ve uyum sağlamaya yönelik olarak 2019-2030 yıllarını kapsayan 'Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir.

Çölleşme Hassasiyet Haritası ile ülkemizin çölleşmeye karşı hassas alanları tespit ettik. Bugün bu haritaya göre ülke topraklarımızın yüzde 22,5'i yüksek çölleşme riski altındadır."

'ÖZÜMÜZ TOPRAK, SÖZÜMÜZ KORUMAK'

Bakan Kurum, Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi kapsamında, çölleşme ve erozyona hassas alanlarda gerçekleştirilecek her türlü faaliyetin belirlenmesi aşamasında karar vericilere yön gösterecek Karar Destek Sistemini kurduklarına ve titizlikle uyguladıklarına dikkati çekti ve son olarak sözlerine şöyle devam etti:

"Toprakla olan bağı bin yıllara dayanan; toprağı türkülerine, şiirlerine konu eden, hayatının her noktasına taşıyan ve kutsal gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu şuurla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak 780 bin kilometrekare vatan toprağımızı, çölleşme ve kuraklığa karşı 'Özümüz Toprak, Sözümüz Korumak' prensibiyle azimle şevkle ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

Çevre Bakanı duyurdu: Kentsel dönüşüme dahil olmayan bina kalmayacak Çevre Bakanı Murat Kurum, yayınladığı bir video mesajda 2035 yılına kadar kentsel dönüşüm projesine dahil olmamış hiçbir binanın kalmayacağını belirterek, konutları en sağlam ve güvenli şekilde inşa ettiklerini dile getirdi.

Çevre Bakanı Kurum müjdeyi verdi: TOKİ konutlarına indirim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında Mart ayında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerinin müjdesini duyurdu.

Çevre Bakanı Kurum, Marmara Denizi'ndeki son durumu açıkladı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj temizleme çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyledi. Bakan Kurum, Marmara'nın geçen haftadan daha temiz olduğunu belirtti.