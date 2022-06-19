Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzensiz göçle sürdürdüğü mücadele kapsamında, Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri devam eden 908 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek dört ayrı charter seferlerle ülkelerine gönderilecek.

Öte yandan, 2022 yılında Türkiye'de sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısının ise 41 bin 431'e ulaştığı öğrenildi.

Taciz ihbarına gittiler, kaçak göçmenleri yakaladılar İstanbul Okmeydanı'nda polis ekiplerine taciz ihbarı geldi ve ekipler yola çıktı. Olay yerine gittiklerinde ise eve saklanmış kaçak göçmenlerle karşılaştılar ve kaçak göçmenler ekipler tarafından yakalandı. Ev sahibine ise 36 bin 36 TL para cezası kesildi.

Düzensiz göçmenlerle 4 koldan mücadele Sorunun kaynağı ülkelerle temas kurulacak. 11 koordinatör vali görevlendirildi. Van’a polis takviyesi yapıldı. Sınır duvarı aktif kullanımda.