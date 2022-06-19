Türkiye Gazetesi

19 Haziran Babalar Günü dolayısı ile birçok siyasi isim bu özel gün için emekçi ve fedakar babaların gününü kutladı. O isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."

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