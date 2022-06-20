Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyi genişletmeyi hedefleyen Türkiye, tüm hazırlıklarını tamamlarken, muhtemel bir harekâtın, savunma sanayiinde yüzde 80’lere ulaşan yerlilik oranı ile ‘en yerli’ operasyon olacağı belirtiliyor. Millî silah ve mühimmatta dışa bağımlı olmadan yapılacak operasyonda, özellikle Batılı ülkelerin Türkiye’ye karşı silah yaptırım tehditleri de boşa çıkarılmış olacak.

KORKULU RÜYALARI SİHA

Operasyonda Bayraktar TB2 SİHA, teröristlerin korkulu rüyası olacak. Türkiye’nin teröre karşı bugüne kadar yürüttüğü başarılı mücadele; İHA ve SİHA’ların sağladığı teknolojiler ile daha etkili hâle geldi. Ayrıca, ÖZGÜR projesiyle modernize edilen F-16 savaş jetleri güçlendirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2015 yılında başlatılan F-16 Blok 30 Yapısal İyileştirme Projesiyle jetler yerlileştirildi. Şu ana kadar 9 uçağın modernizasyonu tamamlanırken, toplam 35 F-16 Blok 30’un modernizasyonun yapılması planlanıyor. Böylece Blok-30’lar, millî yazılımlar ve AESA radarlarıyla da teknik açıdan Blok-72 seviyesine ulaşmış oluyor.

TANK MODERNİZASYONU TAMAM

Yeni zırhlarla ve ilave kabiliyetlerle donatılan FIRAT M60T ana muharebe tankları muhtemel operasyonda kullanılacak vurucu silahlar arasında yer alıyor. SSB öncülüğünde ASELSAN, TSK’nın envanterindeki bütün M60T tanklarını modernize ederek M60TM konfigürasyonuna yükseltti.

ATAK’LARA YENİ ÖZELLİK

Yeni özellikler kazandırılan yerli taarruz helikopteri T129 ATAK da TSK’nın terörle mücadelesinde kritik rol oynayacak. Helikopterin performansı zorlu sıcak hava-yüksek irtifa görevleri için optimize edildi. Gece ve gündüz şartlarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile TSK’nın operasyonlarında daha etkin bir şekilde görev yapacak şekilde güçlendirildi.

MÜHİMMATTA TAM YERLİLİK

Bunların yanı sıra, yerli ve millî füzelerin de operasyonda kullanılacağına işaret eden güvenlik uzmanları, özellikle hassas güdümlü füzeler ile TSK’nın terör hedeflerini nokta atışlarıyla vuracağına dikkat çekiyor. Bu kapsamda yerli mühimmatlardan Cirit, UMTAS, MAM-L ve MAM-C gibi füzelerin hava platformlarından ateşleneceği belirtiliyor. Ayrıca karadan atılan Kasırga roketleri ile Mızrak-O füzesinin de operasyonda kullanılacağı ifade ediliyor.

KORAL YİNE GÖREV ALACAK

Öte yandan, ASELSAN tarafından geliştirilen ve TSK’nın Suriye’ye yönelik diğer askerî operasyonlarında önemli bir rol oynayan Koral Elektronik Harp Sistemi de (KORAL) yine yeni harekâtta kullanılacak. TSK’nın Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarında kullanılan silahların büyük bölümü yerli üretimdi. O dönemde savunma sanayindeki yerlilik oranı yüzde 70 iken, bu oran şimdi yüzde 80’e ulaşmış durumda.

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