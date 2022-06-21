Türkiye Gazetesi

Van'ın Muradiye ilçesinde saat 10.10'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Önceki günlerde de Van'da peş peşe depremler meydana gelmiş ve bu depremler Vanlıları büyük korkutmuştu.

Depremin 10,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Van'da deprem oldu, AFAD'dan açıklama var Son deprem haberi Van'ın Muradiye ilçesinden geldi. AFAD'dan açıklama var, deprem anı kameralara da yansıdı, işte detaylar...

Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) açıklamasına göre, yerel saatle 10.31'de Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin 14 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Gece yarısı Ege Denizinde korkutan deprem AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 02.24'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.