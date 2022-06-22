Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

2023 seçimlerinde 23 milyon üye için hazırlıklarına başlayan AK Parti, özellikle gençlerle ilgili önemli bir saha çalışması yaptı. Yapılan çalışmada, “gençlerin AK Parti’den uzaklaştığı” şeklindeki söylemlerin karşılığının olmadığı görüldü.

Gençlik Kolları Başkanlığı son bir yılda yapılan programlarda, gençlerin sorunları, sosyal medyadaki algısı ve AK Parti’ye bakış açısını değerlendirdi. AK Parti kurmayları “Özellikle ‘AK Parti gençleri anlamıyor, gençler AK Parti’yi istemiyor’ gibi algı operasyonları yürütülüyor. Gençliğin AK Parti’ye desteği ve Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini her mecrada gördük” dedi.

“BU ALGIYI YIKTIK”

Bunların yanı sıra, ‘Z kuşağı’ söyleminin sosyal medyada oluşturulduğunu belirten parti kurmayları “Hakikatin sosyal medya algoritmalarından ötede bir şey olduğunu söyledik. Bu algıyı yıktık. Biz son 1 yılda yaptığımız çalışmalarla ‘AK Parti’nin gençlerde karşılığı yok’ algısını boşa çıkarttık. 1 yılda AK Parti’ye 18-30 yaş arası 230 bin genç üye oldu” ifadelerini kullandı.

“HIZLI REAKSİYON ALACAĞIZ”

AK Parti kurmayları, önümüzdeki dönemde gençlerle iletişimin kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak “Tüm gençlere ulaşana dek çalışacak, gençlerle bir araya gelip AK Parti davasına gönül vermiş kişilere kendimizi tanıtacak ve gençlerin taleplerini Cumhurbaşkanı’mıza ileterek hızlı reaksiyon alacağız” değerlendirmesini yaptı.

2 MİLYON TEŞKİLAT MENSUBU

Öte yandan, partinin 2 milyon 200 bin teşkilat mensubu olduğunu aktaran kurmaylar, üyelerin dağılımlarıyla ilgili şu rakamları paylaştı: Bunların 10 binden fazlası, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyelerinden oluşuyor. Bu müthiş bir rakam. Bu kadar kalabalık teşkilat mensubuyla çok şeyler yaparız.

Üyelerin yaş aralığına göre dağılımı ise şöyle:

> 18-30 yaş arası 1 milyon 223 bin

> 30-40 yaş arası 2 milyon 575 bin

> 40-50 yaş arası 2 milyon 925 bin

> 50-60 yaş arası 2 milyon 263 bin

> 60 yaş üstü 2 milyon 420 bin

AK Parti'den 2023 öncesi büyük atak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz” sözlerinin ardından AK Parti teşkilatı harekete geçti.

AK Parti gençleşiyor AK Parti yönetimi, COVID-19 salgını ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik problemler nedeniyle, partiden uzaklaşan seçmeni yeniden kazanmaya yönelik hazırlık yapıyor.

AK Parti 2023’ün yol haritasını çizecek AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında cuma gününden itibaren Kızılcahamam’da üç gün sürecek kampa giriyor.