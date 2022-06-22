Türkiye Gazetesi

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'da dün akşam başlayan ve söndürme çalışmaları halen devam eden orman yangınıyla mücadele eden görevlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bakanlığa bağlı ekiplerin ilk anlardan beri olay yerinde olduğunu belirtti.

“YÜREKLERE SU SERPECEK HABERİ BEKLİYORUZ”

Yangın sebebiyle "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Koca, "Yangınla mücadele sırasında, şu ana dek herhangi bir yaralanma olayı, belirgin sağlık problemi yaşanmadı. 115 sağlık personelimiz, 17 ambulans, 15 UMKE timi, 1 motorize ambulans ve 1 mobil komuta aracı ile görev başında. Hepimiz, yüreklere su serpecek haberi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmaris'teki orman yangında son durum! Ters rüzgar yangını büyütüyor Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangın bölgesini ilk olarak helikopter ile denetlerken daha sonra ise Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı. Sabah saatlerinden itibaren yangını havadan söndürme çalışmaları başladı. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyuran Bakan Kirişci, sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan yangının rüzgarın yönünü ters çevirmesiyle birlikte daha fazla alevlenmeye başladı. Mücadele sürerken bölgedeki 20 konut eşyalarıyla beraber tahliye edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Marmaris yangını açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Marmaris'teki yangına ilişkin provokasyon amaçlı açıklamaların dikkate alınmamasını istedi. Çelik, orman yangınına hemen müdahale edildiğini hatırlatarak "Devletimiz tüm varlığıyla vatandaşlarımızın yanındadır" dedi.