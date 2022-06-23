Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Meclis KİT Komisyonunda bir sunum yapan Makina Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, bu yıl içinde 6,6 milyar liralık ciro yapmayı hedeflediklerini belirterek, MKE’nin önemli projeleri hakkında bilgi verdi. Yıl içinde hayata geçecek hibrit tahrik sistemi projesi ile motor ve güç grubunda dışa bağımlılığı bitirecek teknolojilere yatırım yaptıklarını belirten Akdere, MKE bünyesindeki önemli projeleri şöyle anlattı:

26 TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Ülkemizde dizel motor üretimiyle ilgili farklı firmalar harika işler yapıyor. Biz ise yapılmayanı yapmak için çıktığımız yolda, motor ve güç grubunda elektrikli motoru hayata geçirmek, savunma sanayinin ihtiyacı olan 25 tona kadar bir aracı elektrikli hareket ettirebilmek için bir çalışma başlatmıştık. Yerli ve millî olarak gerçekleştirdiğimiz bu elektrikli motorlarla düşük işletme maliyetleri, askerî lojistik giderlerinin azaltılması, hızlı ve çevik paletli araç üretim kabiliyetinin ülkemizce kazanılabilmesi, yüksek enerjili ekipmanlar için de hazır bir platformumuzun sağlanması amaçlanmaktaydı. Bu konuda uluslararası 26 testi başarı ile geçerek, kuvvetlerimizin ihtiyacı olan 50 adetlik siparişi aldık ve önümüzdeki ay teslimatlara başlayacağız.

8 BİLEŞENDE YERLİLİK

Kendi kulemizi, 25 milimetre topumuzu da üreterek aracımızı bu şekilde askerimize vereceğiz. Buradaki hedef daha büyük platformlarda da elektrikli motorları kendimizin üretmesidir. Hibrit tahrik sistemi bileşenleri içindeki, araç yönetim sistemi yazılımından tutun, elektrik motoruna, jeneratörden tutun pil paketine kadar 8 bileşende de şu anda yerli ve millîliği sağlayabilecek altyapıya sahibiz. Güzide firmamız ASPİLSAN da en kısa zamanda Kayseri’deki tesisinde pil paketleriyle ilgili üretimini hayata geçirerek tamamen bağımsızlığımızı da sağlamış olacak. Bundan sonraki hedefimiz, önümüzdeki ay içerisinde başlatacağımız elektrikli fırtına obüsümüzün testleriyle daha büyük platformlarda da 25 ton üstü platformlarda da elektrikli motoru kendi içimizde üretebilmek olacak. 76 milimetre Deniz Topu Projesinin testlerinin büyük bölümü tamamlandı.

MENZİLİ 72 KM’YE ÇIKIYOR

Bir önemli projemiz, son zamanda askerimizin en çok kullandığı 155 milimetrelik fırtına obüslerimiz var malumunuz, mühimmatların menzilinin 40 kilometreden ilk etapta 56 kilometreye, sonrasında da 72 kilometreye çıkaracak olduğumuz menzil artırma projemiz. Burada da 56 kilometreyi, askerimizle beraber bu sene sonunda yakalayacak olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz.

VOLKAN’DA SERİ ÜRETİM

TÜBİTAK SAGE’yle yürüttüğümüz Toz Termobarik Patlayıcı Geliştirme projemiz VOLKAN’da da sona geldik. Şu anda 50 kilograma kadar günlük patlayıcı üretim kapasitesini yakalayabilecek çalışmanın sonundayız. Eylül ayı itibarıyla da seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Aynı anlamda C-4 üretimini de kendi içimizde MKE olarak yerli kabiliyetlerle yapacak olmanın müjdesini şimdiden sizlere veriyoruz. Yerli fişekte devletimizin onayladığı dost ve müttefik 3 ülkeyle sözleşme imzaladık. 6 ülkeyle de ihracat potansiyeli olarak, sözleşmelerde imza aşamasına geldik.

Baykar'ın İHA ve SİHA'ları listeleri altüst etmişti... Bir başarı da Türk zırhlılarından Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi kara, deniz ve hava araçlarında büyük bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlıyor. Yerli savunma sanayi şirketlerinin ürettiği zırhlı kara aracı ve süratli devriye botları, ihracat payını artırarak, üreticilerine 'Türkiye'nin ihracatta en hızlı yükselen şirketleri' başarısını sağladı.