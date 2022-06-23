Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangının 2. gününde yangına müdahale devam ederken hem ekipler hem gönüllüler gece veya gündüz demeden zorlu şartlarda yeşil vatanı korumak için nöbet tutuyorlar. Marmaris’te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan “Yelken Gönüllüleri” ekibi, sloganları “Ateş beklemez” doğrultusunda yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor.

Yangının başlamasının hemen ardından bir araya gelen gönüllüler Değirmenyanı mevkiinde devam eden alevlere müdahale ederek, yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor.

TOPRAK VEYA TAŞ DEMİNDE DİNLENİYORLAR

Elleri, yüzleri is içinde hayatları pahasına ormanı alevlerden korumaya çalışan gönüllüler kendi aralarında oluşturdukları sistem ile yangın bölgesinde görev yapıyor. Yaptıkları çalışmaların ardından toplanma bölgesine gelen gönüllüler, toprak ve taş zeminde uyuyup dinlenme fırsatı buluyor. Dinlenme vakti sona eren gönüllüler çalışmalara kaldıkları yerden devam ediyor.

Yelken Gönüllüleri üyesi Soner Kasap, “Dün gece saat 03.00’ten beri çalışmalara destek veriyoruz. Sahadayız ve devam ediyoruz” dedi.

'NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ'

Toprak ve taş zeminde yatarak dinlenen gönüllülerden Sertaç Soğancı ise, Yelken Gönüllüleri olarak alevleri söndürmek için uğraş verdiklerini, ormanı korumak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Marmaris'te orman yangını! Alevlerle mücadelede ikinci gün: Havadan müdahale yeniden başladı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve farklı noktalarda devam eden ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının 2. gününde gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 51 hanede toplam 151 kişi ise tahliye edildi. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Marmaris yangınıyla ilgili yalan haber yapan hesapların %60'ı bot çıktı Muğla Marmaris'teki orman yangı ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan asılsız haberler emniyet tarafından araştırıldı. Paylaşımları yapan hesapların yaklaşık yüzde 60'ı bot çıktı.

Marmaris'teki orman yangına müdahale sürüyor! Yeşil Vatan için Seferberlik Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Gece boyu amansız şekilde yapılan yangını söndürme çalışmasında 363 araç, 39 iş makinesinin yanı sıra havanın aydınlanması ile birlikte 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale ediyor. Öte yandan orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Sosyal medyada yayılan 'Yangına müdahale edilmiyor' iddiaları ise Orman Bakanı Kirişçi tarafından yalanlandı.