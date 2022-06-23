Türkiye Gazetesi

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçarken yakalanan aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenin de bulunduğu örgüt üyeleri adliyeye sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

EDİRNE'DEN YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

Yasa dışı yollarla Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışana 10 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı. Yakalanan şüphelilere yönelik yapılan incelemede aralarında FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen de tespit edilmişti. FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen ve diğer şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen ile A.A, M.A. ve ihraç hakim M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.İ.'ye ev hapsi verilirken, D.M. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. F.S. de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Öte yandan aralarında terör örgütü PKK üyesi zanlısının da olduğu 3 kişinin işlemleri sürüyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenin de aralarında bulunduğu 10 şahıs Yunanistan'a kaçarken yakalandı Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

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