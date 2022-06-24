Türkiye Gazetesi

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında, FETÖ'nün"mahrem imamları"yla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyeliği ve iltisakını gösteren itirafçı ve tanık beyanı veya ihbar ile ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller bulunan 30 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 15'inin kamudan ihraç edildiği, 15'inin ise halen görevde olduğu belirlendi. Ankara merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenin de aralarında bulunduğu 10 şahıs Yunanistan'a kaçarken yakalandı Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

Telefon dolandırıcıların yeni hedefi ünlü iş kadını oldu: FETÖ yalanına tüm servetini kaybetti Profesör, eski bakan ve finansçılar olmak üzere birçok ünlü ismi dolandıran telefon dolandırıcıların yeni hedefi ünlü iş kadını oldu. Dolandırıcıların kurbanı olan Yüksek Mühendis Ceren Ataman, çeteye 36 milyon lirayla yüklü miktarda ziynetini kaptırdı. “Adın FETÖ operasyonuna karıştı” diyerek genç kadının servetine konan dolandırıcılar tutuklandı.