Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 haziranda ormanlık alanda çıkan yangın, 72 saat dolmadan söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını söndürmek için binlerce hava ve kara aracı kullanılmış ve 3 günün ardından yangın kontrol altına alınmıştı. Yangını çıkaran kişi tespit edildi ve ormanda baygın halde bulundu. Sacit Ayhan, önce gözlatına alındı ve adliyeye sevk edildi. Buıradaki işlemlerin ardından tutuklanan Ayhan, daha sonra cezavine gönderildi.

Sacit Ayhan’ın acılı babası Kadir Ayhan, ‘Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı’ dedi. Kendisinin geçimini arıcılıkla sağladığını ve zaman zaman oğlunun da kendisine yardım ettiğini söyleyen baba, oğlunun alkolik olduğunu da doğrulayarak olay günü aralarında bir tartışma yaşanmadığını belirtti. Marmaris’te bir koyda kışın arıcılık ve balıkçılık ile geçimlerini sağladıklarını belirten baba Kadir Ayhan oğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

'ÖLSEYDİ BU DAĞLAR YANMAZDI'

Baba Ayhan, oğlunun alkolü bırakması için çok mücadele ettiğini ancak başaramadığını belirterek “Hanımından ayrıldı, çocuklarından ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Kaldıkları koyda insanlar sigara içince atmasın diye yerler yaptı. Arıcılık yaptık yıllarca. Bir kişi izmariti atsa avucunun içinde söndürürdü. Ölseydi hiç olmazsa bu dağlar yanmazdı. İnsanlar rezil olmazdı.” dedi.

'BİR TARTIŞMA YAŞAMADIK'

“Bu kadar içmesin diye çok uğraştım. 20 gün oldu yanıma geleli. Olay günü temiz kıyafetlerini giydi, hiçbir tartışma yaşamadık. ‘Akşama geleceğim’ dedi. Buradaki insanlara getirilecek bir şey var mı diye sordu.”

'KENDİNİ DE BİTİRDİ BENİ DE'

“Kahretti gitti kendini de bitirdi, beni de bitirdi. İçtiği zaman başka bir insan oluyor. Sarhoş çok gördüm ama bundaki çok değişik sarhoşluk oluyor. “Her gün beraber tekne ile çalışıyorduk. 15-20 metre derinliğe dalardı her gün"

'DUYAR DUYMAZ ŞOK GEÇİRDİM'

Yangın çıktığını duyunca oğlunun yangında mahsur kaldığını o yüzden gelemediğini düşündüğünü belirten baba Ayhan, “Yangını duyunca aradım telefonuna ulaşılamıyordu. Çünkü geleceğim dedi, buradakilere akşam ne lazım ne getireyim diye sordu. Önce yangının içinde kaldı zannettim çok korktum. Zaten ormanın içinde yatar halde bulmuşlar. Ben oğlumu biliyorum içince zor kendine gelir. Duyar duymaz şok geçirdim, yalan söylemez, yaktığını söylediyse doğrudur, yakmıştır oğlum." dedi ve ekledi “Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı.”

ORMANDA YANGIN İŞÇİSİYMİŞ

4 bin hektar ormanlık alanı yaktığını itiraf ederek tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, oğlunun 3 yıl ormanda yangın işçisi olarak görev yaptığını, gitmediği yer, gitmediği yangın kalmadığını söyledi.

Kadir Ayhan, yaşadığı koyda denizlere bakarak ağlayıp, kendine gelemediğini ve çok acı çektiğini belirtti.

Gece görüşlü helikopterler Marmaris'te neden kullanılmadı? Jandarma Havacılık Daire Başkanı açıkladı Marmaris'te 3 gün süren orman yangınlarında neden gece görüşlü helikopterlerin kullanılmadığına dair söylemlere Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tümgeneral Doğan'dan açıklama geldi. Tümgeneral Doğan, gece görüş gözlüklerinin pilotların herhangi bir ışık kaynağı olmadan uçabileceği şekilde yapıldığını belirterek, yerden herhangi bir ışık kaynağının olması durumunda kullanılamayacağını açıkladı.

Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise konuya ilişkin "Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum' dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yangına müdahale yöntemlerini eleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a 'Sen çöp toplamakla mükellefsin' diyerek sert tepki gösterdi.

Marmaris'te dikkat çeken görüntü: 'Emniyet şeridi' işe yaradı... Yangına karşı basit ama etkili yöntem 21 Haziran'da Marmaris'te başlayan orman yangını uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Bakan Kirişci, yaklaşık olarak 4500 hektar alanın kül olduğunu açıkladı. Öte yandan, yangın alanında havadan çekilen görüntülerde bir detay dikkat çekti. Görüntüler sonrası 'emniyet şeritlerinin' önemi bir kez daha ortaya çıkarken, bir tarafın yeşil kaldığı, diğer yanın ise adeta küle döndüğü görüldü.