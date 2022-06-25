Türkiye Gazetesi

Marmaris'te 3 gün önce çıkan yangına dakikalar içinde müdahale edilmiş ve yangın ters rüzgar etkisiyle bir türlü sönmemişti. Binlerce hava ve kara aracı müdahalesiyle yangın 3 günün sonunda kontrol altına alınabildi. Sabah saatlerinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangını tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlanıldığını duyurmuştu.

Yangını çıkardığı belirlenen ve ormanda baygın halde bulunan Sacit Ayhan, sorguda suçunu itiraf ederken Ayhan’ın acılı babası Kadir Ayhan, ‘Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı’ diyerek feryat etti. Yangının kundakçısı Sacit Ayhan ise önce yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Ardından adliyeye sevk edilen Ayhan tutuklanarak cezaevine yollanmıştı. 3 gün süren yangında ise toplamda 4 bin 500 hektarlık alan resmen kül oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI FELAKETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te kontrol altına alınan yangında zarar gören bölgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendiği bildirildi.

Açıklamada, Harita Genel Müdürlüğünce kullanıma hazır hale getirilen görüntülerin, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi. İşte yangından geriye kalan içleri sızlatan uydu görüntüsü...

Marmaris yangınının kundakçısı Sacit Ayhan’ın eski işi ortaya çıktı! Buna rağmen ormanlarımızı yaktı Marmaris'te 3 gün süren yangınlar 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan resmen kül olmuş ve ormanları kundaklayan Sacit Ayhan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kundakçı Ayhan'ın babası ise oğlu hakkında konuştu ve oğlunun 3 sene ormanda yangın işçiliği yaptığını söyledi. Baba Ayhan " “Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” dedi.

Gece görüşlü helikopterler Marmaris'te neden kullanılmadı? Jandarma Havacılık Daire Başkanı açıkladı Marmaris'te 3 gün süren orman yangınlarında neden gece görüşlü helikopterlerin kullanılmadığına dair söylemlere Jandarma Havacılık Daire Başkanı Tümgeneral Doğan'dan açıklama geldi. Tümgeneral Doğan, gece görüş gözlüklerinin pilotların herhangi bir ışık kaynağı olmadan uçabileceği şekilde yapıldığını belirterek, yerden herhangi bir ışık kaynağının olması durumunda kullanılamayacağını açıkladı.

Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise konuya ilişkin "Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum' dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yangına müdahale yöntemlerini eleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a 'Sen çöp toplamakla mükellefsin' diyerek sert tepki gösterdi.