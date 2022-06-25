Türkiye Gazetesi

Sıcakların artmasıyla beraber özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yangınlarda çoğalmaya başladı. 21 Haziran'da Marmaris'te başlayan yangın yoğun çabalar sonucu 3 günde kontrol altına alınabildi. Marmaris'te çıkan yangında toplamda 4 bin 500 hektarlık alan adeta kül oldu. Öte yandan yangının kundakçııs Sacit Ayhan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangında çok sayıda hava ve kara aracı görev aldı ve yangın bugün tamamen kontrol altına alınmış oldu.

Marmaris yangının ardından İzmir'in Bayındır ilçesinde de yangın çıktı. Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangına ekipler hemen müdahale etti.

16 ARAÇ İLE MÜDAHALE