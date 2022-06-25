Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise konuya ilişkin "Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum' dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yangına müdahale yöntemlerini eleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a 'Sen çöp toplamakla mükellefsin' diyerek sert tepki gösterdi.
Marmaris'te dikkat çeken görüntü: 'Emniyet şeridi' işe yaradı... Yangına karşı basit ama etkili yöntem 21 Haziran'da Marmaris'te başlayan orman yangını uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Bakan Kirişci, yaklaşık olarak 4500 hektar alanın kül olduğunu açıkladı. Öte yandan, yangın alanında havadan çekilen görüntülerde bir detay dikkat çekti. Görüntüler sonrası 'emniyet şeritlerinin' önemi bir kez daha ortaya çıkarken, bir tarafın yeşil kaldığı, diğer yanın ise adeta küle döndüğü görüldü.