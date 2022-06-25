Sıcakların artmasıyla beraber özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yangınlarda çoğalmaya başladı. 21 Haziran'da Marmaris'te başlayan yangın yoğun çabalar sonucu 3 günde kontrol altına alınabildi. Marmaris'te çıkan yangında toplamda 4 bin 500 hektarlık alan adeta kül oldu. Öte yandan yangının kundakçııs Sacit Ayhan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangında çok sayıda hava ve kara aracı görev aldı ve yangın bugün tamamen kontrol altına alınmış oldu.
 
Marmaris yangının ardından İzmir'in Bayındır ilçesinde de yangın çıktı. Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangına ekipler hemen müdahale etti. 
 
16 ARAÇ İLE MÜDAHALE 
 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
 

Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Marmaris yangını kontrol altında! Bakan Soylu'dan Marmaris Belediye Başkanı'na sert tepki: Sen çöp toplamakla mükellefsin Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise konuya ilişkin "Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum' dedi. Öte yandan Bakan Soylu ise yangına müdahale yöntemlerini eleştiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a 'Sen çöp toplamakla mükellefsin' diyerek sert tepki gösterdi.

Marmaris'te dikkat çeken görüntü: 'Emniyet şeridi' işe yaradı... Yangına karşı basit ama etkili yöntem Marmaris'te dikkat çeken görüntü: 'Emniyet şeridi' işe yaradı... Yangına karşı basit ama etkili yöntem 21 Haziran'da Marmaris'te başlayan orman yangını uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Bakan Kirişci, yaklaşık olarak 4500 hektar alanın kül olduğunu açıkladı. Öte yandan, yangın alanında havadan çekilen görüntülerde bir detay dikkat çekti. Görüntüler sonrası 'emniyet şeritlerinin' önemi bir kez daha ortaya çıkarken, bir tarafın yeşil kaldığı, diğer yanın ise adeta küle döndüğü görüldü.