Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir tv kanalında konuşan Kalın, iki ülkenin üyeliğine, terör örgütlerine verdikleri destek sebebiyle Türkiye'nin hayır dediğini söyledi. Sözcü Kalın, bundan vazgeçene ve Türkiye'nin şartlarını yerine getirene kadar da üyeliklerine hayır deneceğini vurguladı.

LİDERLER ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Kalın, NATO Liderler Zirvesi öncesi özel bir görüşme yapılacağını söyledi. İbrahim Kalın, Türkiye, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç ile Finlandiya temsilcilerinin İspanya'nın başkenti Madrid'te bir araya geleceğini aktardı.

Tüm dünyanın gözü bu toplantıda olacak: İşte Erdoğan’ın NATO Zirvesi'nde gündeme getireceği 6 konu Tüm dünya gözünü 28-30 Haziran tarihleri arasında Madrid’de yapılacak olan NATO Zirvesi’ne çevrildi. 30 ülke liderinin katılacağı zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılacak. Erdoğan’ın kritik zirvede 6 önemli başlığa değineceği öğrenildi. Bunlardan bazıları İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya – Ukrayna savaşı, Yunanistan ile yaşanan adalar sorunu, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konuları.

Kritik görüşme sonrası Andersson'dan NATO açıklaması İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesini resmi Twitter sayfasından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususları ele aldı.