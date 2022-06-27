Türkiye Gazetesi

İzmir Emniyet Müdürlüğüne yeni araçların tahsis edilmesi sebebiyle Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, bugün teslim edilen 222 aracın 82 hayırseverin destekleriyle alındığını, 222 aracın da Türk Polisi Güçlendirme Teşkilatı Vakfı tarafından bölgeye gönderileceğini ve böylelikle toplamda 444 aracın hizmete gireceğini ifade etti.

"YILBAŞINDAN BU YANA 44 BİN KAÇAK GÖÇMENİ YOLLADIK"

Soylu, konuşmasında kaçak göçmenlere de değindi. Suriyelilerden 510 bininin güvenli bölgelere döndüğünü aktaran Süleyman Soylu "Yakaladığımız kaçak göçmenlere de insani şekilde davranıyoruz. Ülkeleriyle yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde memleketlerine gönderiyoruz. Yılbaşından bugüne kadar 126 bin kaçak göçmen yakaladık. İngiltere de Ruanda'ya gönderecekti, bir tane gönderemedi. Biz kaç kişiyi gönderdik? Sadece yılbaşından bu yana 44 bin 933 kişiyi yolladık. Her biri bir operasyondur. Öyle kolay işler de değildir" dedi.

ÖZDAĞ'A CEVAP

İçişleri Bakanı Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye- Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz" sözlerine de cevap verdi. Bu açıklamaya sert tepki gösteren Soylu, şunları dile getirdi:

Bugün Gazi Meclisimizde milletvekili demeye de ağzım dilim varmıyor da birisi, yani kullanılmaya çok müsait olan, kullanılan, uluslararası istihbarat örgütlerinin maşası olmuş birisi diyor ki; 'Elime mayın alıyorum, mayınla beraber Hatay sınırına gideceğim.' Meczup desen meczup, aklını kaybetmiş desen aklını kaybetmiş. Ya ne yapmaya çalışıyorsun? Fikrin, zikrin düşüncen ne?

Yani kimsenin aklına gelmeyecek bir işle beraber medyada, Türkiye'de gündem olmayı hayal ediyorsan bunun farklı yöntemleri de var. O yöntemleri kullanarak bunu gerçekleştirebilme imkanına sahip olabilirsin. Bu ülkenin bir medeniyeti var. Bu milletin bir karakteri var. Niye zorlamaya çalışıyorsun her şeyi? Ve niye bir yabancı düşmanlığı, bir ırkçılık ortaya koymaya çalışıyorsun? Eline ne geçecek? Bunu ne yapacaksın? Neymiş, gidecekmiş sınıra mayın döşeyecekmiş. Ya sınırın kilometrelerce uzağına senin girebilmene biz müsaade eder miyiz? Elbette ki bir bakanın da kendine ait hukuki sorumluluğu var, milletvekilinin de kendine ait hukuki sorumluluğu var. Öyle herkesin istediği her yere han kurabilmesine kimse müsaade etmez. Herkes hukukun içerisinde hareket etmekle mükelleftir. Akıllara zarar bir şey. Yani bu anlayışla, farklı bir düşünceyle yaklaşmanın ben bir ruh sağlığı ve akıl sağlığı meselesi olduğunu uzun zamandan beri söylüyorum. Ama elbette ki bu benim alanım değil tıbbın alanı, inşallah onlar da gerekli çareyi ortaya koyacaklardır.

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