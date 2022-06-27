Türkiye Gazetesi

21 Haziran'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde yangın çıkmış ve ekipler 10 dakika içinde yangına müdaha etmişti. 3 gün süren yangın büyük bir çaba sonucu söndürülmüş ve yangın 4 bin 500 hektarlık alanı adeta kül etmişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriçci ise yangını Cumhurbaşkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yakından takip etmişti.

Bakan Kirişçi, yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam eden ekiplerler berber yemekte buluştu. Bakan Kirişçi, yemek sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü aradı. Görüşmede ekiplere seslenen Erdoğan, dün itibarıyla son aşamasına geçilen mücadelenin başarıyla bitirildiğini söyledi.

'BURALARI YENİDEN İHYA EDECEĞİZ'

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ölüm, yaralanma, herhangi bir olay cereyan etmeden bu işi bitirdiniz. Fakat 4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Tabii buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum. Özellikle değerli Tarım ve Orman Bakanım ve İçişleri Bakanımızın buradaki koordinasyonuyla ve işçilerimizin çalışmasıyla söndürdüğümüz bu sürecin sona ermesi beni, ailemi ve bütün milletimi inanıyorum ki çok çok mutlu etmiştir. Sizlere şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum."

'İYİ Kİ VARSINIZ, ALLA SİZLERDEN RAZI OLSUN'

Bakan Kirişci de yangının tespit edilmesinden sonra 8 dakika gibi kısa bir sürede müdahalede bulunulduğunu ve gerekli çalışmanın hemen yapıldığını dile getirdi.

İlerleyen saatler içerisinde hava, kara ve insan gücünün de arttığına işaret eden Kirişci, yangında dün ve bugün soğutma çalışması yürütüldüğünü ifade etti.

Çalışmalara katılan tüm ekiplere şükranlarını sunan Kirişçi, "Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi kardeşlerimiz bu ülkenin evlatları olarak bugün zor şartlarda irade ortaya koyuyor ve çaba içerisinde bulunuyor" diye konuştu.

Marmaris'in ardından bir tane daha! İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan olmak üzere 16 araçlık bir müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte Marmaris'te yanan bölgelerin uydu görüntüsü Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan yanmıştı. İşte o yanan bölgeler Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendi.

Marmaris yangınının kundakçısı Sacit Ayhan’ın eski işi ortaya çıktı! Buna rağmen ormanlarımızı yaktı Marmaris'te 3 gün süren yangınlar 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan resmen kül olmuş ve ormanları kundaklayan Sacit Ayhan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kundakçı Ayhan'ın babası ise oğlu hakkında konuştu ve oğlunun 3 sene ormanda yangın işçiliği yaptığını söyledi. Baba Ayhan " “Keşke kendini yaksaydı da ormanları yakmasaydı” dedi.