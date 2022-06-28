Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda, HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda B.’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Polis Seyhan Belediyesinde başkan yardımcısının odasında da arama yapmıştı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasını deşifre etmek için yapılan çalışmalarda KCK sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe I.’nın, örgütün sekretaryasından gelen talimatlarla toplumsal alan yapılanması kapsamında faaliyet yürüttüğü saptandı. Bu kapsamda kırsala eleman temini amacıyla çocuklara ideolojik eğitim verildiği, sokak yürüyüşü ve siyasi parti binalarına molotof kokteyli ile saldırı yapılması konusunda plan yaptıkları öne sürüldü.

PKK'LI TERÖRİSTİN İŞE ALINMASI İÇİN TALİMAT

Ayrıca Ayşe I.’nın PKK’ya katılıp ölenlerin yakınlarının belediyelerde işe alınması için de talimat verdiği, bu talimatın da Seyhan Belediyesindeki CHP’li meclis üyesi ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı Funda B. tarafından uygulandığı iddia edildi. Bu kapsamda Funda B.’nin PKK'lı bir kişiyi ve çok sayıda ölen teröristin yakınlarını işe aldırdığı öne sürüldü.

Ayşe I.’nın talimatı TDÖ sözde Çukurova Sorumlusu Mehmet S.’ye verdiği Mehmet S.’nin de Funda B.’yi yanına çağırıp işe alma talimatlarını ilettiği Funda B.’nin de bunu aynen uyguladığı iddia edildi.

PENÇE-KİLİT'E HAİN ÇAĞRI

Ayrıca Ayşe I.’nın Türkiye Demokratik Örgütlenmesine bağlı bileşenlerin sorumlularını Binevş isimli dernek içerisinde toplayarak talimatlar verdiği, Pençe/Kilit operasyonlarının durdurulması için halk ayaklanması çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

'SİZ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ'

Funda B., basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna, “Siz daha iyi bilirsiniz” yanıtını verirken, basın mensubunun 'PKK operasyonunda gözaltına alındınız' demesi üzerine “O sizsiniz” diye tepki gösterdi.

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