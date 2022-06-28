Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı yüz yüze görüşmenin detayları belli olmaya başladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın konuya ilişkin en son yaptığı açıklamada, iki liderin yarın görüşeceğini aktardı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleşeceği Madrid'e hareketinden önce açıklamalarda bulunmuştu. Sabah saatlerinde Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilir dedik" ifadelerini kullanmıştı.

"F-16 MESELESİ HALA MASADA"

NATO Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmede nelerin konuşulacağının sorulması üzerine Erdoğan, F-16 meselesinin hala masada olduğunu son dönemlerde Yunanistan'ın iki yüzlü tavrının da konuşulacağını belirtmişti.

Erdoğan konuşmasının devamında, "Türkiye’ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz. Şahsiyetli bir duruş göstermeyenlere karşı tavrımız bellidir. Türkiye’nin duruşundan taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.