Türkiye Gazetesi

Finlandiya ve İsveç, Rusya tehdidine karşı NATO üyesi olmaya karar verdi. Ancak Türkiye, her iki ülkenin bu talebini terör örgütlerine verdikleri desteklerden dolayı karşı çıktı. Türkiye ve bu ülkelerin arasının bulunması için bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de dörtlü zirve gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bir araya geldi. Finlandiya ile İsveç, Türkiye’nin terör ve ambargo şartlarına boyun eğerek kabul etti. Ardından momerandum imzalandı.

"TÜRKİYE, İKİ ÜLKENİN ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYOR"

Bu gelişme dünya medyasının gündemine bomba gibi oturdu. Fransız AFP haber ajansı, 'acil' koduyla geçtiği haberde "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekliyor" spotuna yer verdi.

BBC: STOLTENBERG MEMNUN

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise "Türkiye Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik şerhini kaldırdı" başlığıyla gelişmeyi duyurdu. BBC, Stoltenberg'in Türkiye'nin adımını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI: GEREKLİ BİR ANLAŞMAYDI

Finlandiya'nın önemli gazetelerinden ILTALENTI, gelişmeleri saniye saniye takip etti. Gazete, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün uluslararası medyaya yaptığı konuşmayı aktardı. Niinistö "Finlandiya taviz verdi. Fakat Finlandiya halen kendi hukuku ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak faaliyet gösterebilir" dedi. Finlandiya lideri anlaşmanın iyi olup olmadığına yönelik bir soruya ise İngilizce cevap verdi ve "Gerekli bir anlaşmaydı" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE VETOYU KALDIRDI"

Amerikan New York Times gazetesi gelişmeleri canlı aktardığı haberinde "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişini engelleyen diplomatik anlaşmazlık çözüldü. Türkiye iki İskandinav ülkesinin NATO üyelik başvurusuna yönelik vetosunu kaldırdı. Bu durum on yıllardır İttifak'ın en önemli genişleme hamlelerinden biri olacak” değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLİZLER YAKIN TAKİPTE

İngiliz Guardian gazatesi de dünyanın dikkatle takip ettiği bu gelişmeyi internet sitesinin manşetinden verdi. Guardian, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye dayandırdığı ilk haberinde "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik muhalefetini çekti" yazdı. Gazete, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasında sarf ettiği "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesinin yolunu döşeyen bir anlaşmaya vardığımızı bildirmekten mutluluk duyuyorum" sözüne de yer verdi.

Türkiye, Madrid'de istediğini aldı! İsveç ve Finlandiya şartları onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi. Ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile momerandum imzalandı.

Son dakika: Erdoğan'dan NATO öncesi önemli mesajlar: İsveç ve Finlandiya üyelik istiyorsa PKK'ya mani olmalı Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Madrid'e gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin "İlgili ülkelerin liderleriyle yüz yüze görüşerek duruşumuzu ve kararlılığımızı ileteceğiz" dedi. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme isteğine ilişkin talebi olduğunu duyuran Erdoğan bu görüşmede PKK'ya yaptıkları silah yardımı ve Yunanistan'a yığınak yapmalarının gündeme geleceğini aktarırken F-16 konusundaki oyalamanın da konuşulacağını belirtti.