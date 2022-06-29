Türkiye Gazetesi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneği’nde bir grup medya temsilcisiyle sohbet etti. Birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Özhaseki’nin sözlerinde öne çıkan başlıklar şöyle:

En fazla kamuoyu yoklaması yapan ve milletin nabzını yakından takip eden partiyiz. Yaptırdığımız o kadar çok araştırma var ki; birebir milletimiz ne düşünüyor, ne istiyor, olaylara nasıl bakıyor, hangi olaylardan dolayı bize kırılıyor… Bunları tespit ediyoruz. Mesela belediye seçimlerinden sonra yaptığımız anketlerde 10 tane sebep belirledik. Antalya, Ankara, Adana, İstanbul ve Mersin gibi büyükşehirlerde, ‘AK Parti’ye neden kırgınsınız?’ diye sorduk. İstanbul’da birinci sırada Suriyeli sığınmacılar, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara’da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyelilerle ilgili meseleler çıktı. Biz şimdi bunları birebir takip ediyoruz.

SEÇİMLERİ KAZASIZ ATLATACAĞIZ

Toplumun nabzını tutmaya çalışıyoruz. Ekonomik meselelerle ilgili kırgın olan veya dargınlığı olanlar kararsızlığa doğru gidiyorlar. Bir başka partiyi tercih edip de ‘Ben artık AK Parti’den vazgeçtim’ diyen yok. ‘Ümidiniz yok mu AK Parti’den? Vaz mı geçtiniz?’ diye soruyoruz, asla ‘evet’ cevabı yok. ‘Bu sorunları kim çözecek’ diye soruyoruz, yüksek oranda ‘AK Parti çözecek’ diyorlar. Bizden beklentileri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, sabit ve dar gelirlileri öyle bir kollayacağız ki enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Alım gücünü yükseltecek formüllerin peşinde ısrar ediyoruz. Fiyatları dizginlemek için birçok formül devreye sokuyoruz ama bir taraftan da milletin alım gücünü yükseltecek formüller üretiyoruz. Bunlar yapıldığı takdirde yeniden çok rahat bir şekilde seçimleri, kazasız belasız atlatacağımız kanaatindeyim.

ERDOĞAN YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE

(Erdoğan’ın adaylığına yönelik parti anketleri) Çok şükür en çok sevindirecek taraf burası. Cumhur İttifakı olarak biz bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanımızın oyu, partilerin oyundan daha yüksek. Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde, çok açık ara Cumhurbaşkanımız önde. Yüzde 50’yi çok rahat geçebiliyoruz.

ALGI BELEDİYECİLİĞİ

Ajanslara ‘Beni parlat, beni iş yapıyormuş gibi göster, imajımı sen ayarla’ diyorlar. CHP’li belediyelerin hizmette gözleri yok. Hem belediyelerini idare edemiyorlar hem de hepsi cumhurbaşkanı adayı. Her 15 günde ya da ayda toplantılar yapacağız. 11 CHP’li Büyükşehir Belediyesinin olduğu yerlerde grup başkan vekili arkadaşlarımız o şehri ele alacak. Yapılanları ve yapılmayanları anlatacaklar. İlk toplantı İzmir’de, ikinci Adana’da, üçüncü Ankara’da olacak.

AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar, ihraç edilenler ve başka partilere geçenler hariç olmak üzere, tüm eski il-ilçe başkanları, gençlik-kadın kolları başkanları ve mahalle başkanları ile buluşma planı hazırlandı.

AK Parti'de değişim rüzgarları... Kabine'de değişiklik bekleniyor 2023 seçim kampanyası sürecinde Cumhurbaşkanı’nın yeni bir vitrinle vatandaşın karşısına çıkmak istediği, bu değişiklikler için ihtiyaç olması hâlinde olağanüstü kongre seçeneğinin de tartışıldığı belirtiliyor.