Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Madrid'de varılan NATO mutabakatına ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmalarının önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türkiye'nın NATO’nun genişlemesine önem verdiğini ancak bunun ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inandıklarını da sözlerine ekleyen Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

''Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler. Cumhurbaşkanımız, NATO’nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO’nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır''