Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin, İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakat metni, Madrid’deki NATO zirvesine damga vurdu. Rusya’ya karşı yeni tedbirlerin ele alındığı zirve öncesi krizin aşılması birlik ülkelerini rahatlattı. Türkiye birçok açıdan kârlı çıktı. Bunlar şöyle sıralandı.

1- Türkiye kararlı duruşuyla hem istediğini aldı hem de NATO içinde ağırlığını pekiştirdi.

2- Ankara, diyalogla meselelerin çözülebileceğini ispat etti. Terörle mücadelede ilerde diğer Avrupa ülkeleri için de referans gösterilebilecek kritik bir adım attı.

3- Avrupa ülkelerinde rahatlıkla gezebilen, eleman devşiren, para toplayan PKK, eskisi kadarrahat edemeyeceği gündeme geldi.

4- Rusya ve Avrupa arasında kurduğu diyologla köprü vazifesi gören Türkiye’nin stratejik önemi bir defa daha ortaya çıktı.

5- Savunma alanında kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik adım, Türkiye’nin elini güçlendirdi.

6- 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ ve YPG/PYD uluslararası kabul gören bir metne “terör örgütü” olarak girerek tescil edildi.

7- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kadar güçlü lider olduğu bir kez daha görüldü. Nitekim, Batı medyası kazananın Erdoğan’ın olduğuna atıf yaptı.

Veto hakkımız cepte duruyor Ankara, imzalanan 10 maddelik mutabakat zaptının her bir maddesindeki uygulamaları yakından izleyecek. Aksi bir durumda veto kartı hâlâ elimizde.

Madrid zirvesi tarihî kazanım İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakatın çok ciddi bir kazanım olduğuna dikkat çeken emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, terörle mücadele konusunda Türkiye’nin hassasiyetleri ve şartlarının NATO düzeyinde tescil edildiğini kaydetti.

Rus korkusu 'evet' dedirtti Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla NATO'ya üyelik sürecini hızlandırmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin taleplerini kabul etmek zorunda kaldı.