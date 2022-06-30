Türkiye Gazetesi

Kahraman Çetmetçik, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

FIRAT KALKANI'NDA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan dün, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.

Bakan Bozdağ duyurdu! 33 teröristin iadesi için harekete geçildi Türkiye dün İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı muhtıranın ardından aralarında FETÖ'cülerin de olduğu 33 terörist için harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuya ilişkin açıklama yaparak “İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mütabakat çerçevesinde teröristlerin iadesi konusunda gerekenleri yapmalarını isteyeceğiz.” dedi.