Türkiye Gazetesi

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Çeşitli sebeplerle dövizle askerliğini tamamlayamayanlara da yeni bir fırsat tanınacak. Bir takvim yılında 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar da kapsam içine alınacak.

GENELKURMAY BAŞKANI'NIN YAŞ HADDİ 72'YE YÜKSELTİLDİ

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla, Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi birer yıllık süreyle 72'ye yükseltilecek.

Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylık sınavına katılamayan uzman erbaşlara ek sınav hakkı tanınacak.

Astsubaylar da artık 9'uncu derece 1'inci kademe yerine 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlayacak.

Bedelli askerlik düzenlemesi komisyondan geçti Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi

Bakaya ve kimliksizlere bedelli affı Yoklama kaçağı, bakaya ve kimliksizlere bedelli askerlikten faydalanma yolunu açan düzenlemenin bugün TBMM’ye sunulması bekleniyor. 550 bin kişiyi kapsayan düzenlemenin, Meclis tatile girmeden yasalaşması öngörülüyor.