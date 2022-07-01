Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin yaşandığı pazartesi gününden bu yana Bartın'da bulunuyor. Sık sık selzedelerin dertlerini dinleyen, çalışmaları yakından inceleyen Bakan Soylu, bügün bir başka afet bölgesi Karabük'ün Yenice ilçesine gitti.

Soylu, metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü ilçede son durum hakkında bilgi aldı Şeker Kanyonu'nda dolaşan İçişleri Bakanı Soylu, buradan da Tır köyüne geçti. Ana yol ile köyün bağlantısını sağlayan köprünün yıkılmış olmasına rağmen karşıya geçti.

Köylülerle görüşen Soylu, Karabük Valisi Fuat Gürel'e içme suyu probleminin bir an önce çözülmesi için talimat verdi. Evleri yıkılan vatandaşlara da en kısa sürede yeni konutların yapılacağını belirtti.

Son dakika: Bakan Soylu rakam vererek açıkladı! İşte yurt içindeki terörist sayısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı MGK Genel Sekreterleri İçişleri Bakanlığı Çalışma Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, “Neticede; sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın, bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 100 sınırına gelmiştir." dedi.

Bakan Soylu duyurdu: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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