Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda (KİT) milletvekillerine ‘sanal kumar’ ile ilgili sunum yapıldı. Sunumda, Türkiye’de 2019 yılında 6 bin 612 sitede yasa dışı bahis oynatıldığı aktarıldı. Bu rakamın 2020’de 9 bin 24’e, geçen sene ise 25 bin 322’ye çıkarıldığı belirtildi. Vekillerin sorularını cevaplayan Millî Piyango Genel Müdür Vekili Bekir Yunus Açar, şans oyunlarının illegal versiyonları ve kumarla mücadelede en önemli yöntemin ceza olduğunu savundu. Açar “Aslında Millî Piyango İdaremizin tabii olduğu 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 52’nci maddesinde çok ciddi cezalar var; 100 bin liradan 10 milyon TL’ye kadar para cezası, 2 aydan 2 yıla kadar da hapis... Ancak ‘Bu kanun hükmünde kararname kanunlaştığı tarihte yürürlüğe girer’ denildiği için bizim bunu yargı nezdinde uygulama imkânımız olmuyor. Yani ne kadar şikâyetçi de olsak yargıdan takipsizlik geliyor. Dolayısıyla mücadelede eksik kalıyoruz” dedi.

Millî Piyango İdaresine bu tür siteleri direkt kapatma yetkisi verilmesi gerektiğini savunan Yunus Açar “Bir internet sitesini biz kapattıktan sonra maksimum 30 dakika sonra farklı isimlerle devam ediyor. Bununla mücadele edebilmek için aynı performansta eleman çalıştırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz da “Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de 18-50 yaş grubunda 5 milyon kişinin yılda yaklaşık 150 milyar TL’lik yasa dışı bahis oynadığı düşünülmekte” açıklamasında bulundu.

Bahis oynayan vatandaşların hesabından 12,6 milyon liralık vurgun yapmışlar İzmir merkezli 12 ilde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı olarak bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesabından 12 milyon 636 bin 476 TL gelir elde eden şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.

5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen yasadışı sanal bahis operasyonunda, internette oynanan bahis paralarını banka ATM’lerinden ‘QR Kod’ uygulaması ya da ‘Cep Bank’ sistemi üzerinden çekerek haksız kazanç elde eden şebeke üyesi 12 şüpheli yakalandı.